Laurea in memoria di Giulia Cecchettin | oggi la consegna alla famiglia

(Di venerdì 2 febbraio 2024)l’Università di Padova consegneràdilain Ingegneria biomedica. La giovane è stata, infatti, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, a soli cinque giorni da quel sogno. Il 16 novembre scorso i fiocchi rossi sulla cancellata della villetta a Vigonovo (Venezia) aveva raccontato la speranza di papà Gino, della sorella Elena e del fratello minore di vederla tornare a casa, ora la sedia vuota rende reale il suo omicidio: la 22enne è stata accoltellata più volte e quindi abbandonata vicino al lago di Barcis. Il suo cuore ha messo di battere la sera dell’11 novembre, ma la voce di chi l’amata da allora continua a farsi sentire. Un femminicidio trasformato in simbolo del patriarcato e che il padre della vittima ha chiesto di trasformare in ...

Giulia Cecchettin si laurea. L'università di Padova omaggia la 22enne e consegna alla sua famiglia la laurea che la studentessa di Ingegneria biomedica ha conquistata fino in fondo, ma ...La ragazza è stata uccisa dall'ex fidanzato a soli cinque giorni dall'importante traguardo in Ingegneria Biomedica all'università di Padova ...