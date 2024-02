Laurea in memoria di Giulia Cecchettin | oggi la consegna alla famiglia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –l'Università di Padova consegneràdilain Ingegneria biomedica. La giovane è stata, infatti, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, a soli cinque giorni da quel sogno. Il 16 novembre scorso i fiocchi rossi sulla cancellata della villetta a Vigonovo (Venezia) aveva raccontato la speranza di papà Gino, della sorella Elena e del fratello minore di vederla tornare a casa, ora la sedia vuota rende reale il suo omicidio: la 22enne è stata accoltellata più volte e quindi abbandonata vicino al lago di Barcis. Il suo cuore ha messo di battere la sera dell'11 novembre, ma la voce di chi l'amata da allora continua a farsi sentire. Un femminicidio trasformato in simbolo del patriarcato e che il padre della vittima ha chiesto di trasformare in 'un'opportunità' "perché ciascuno si faccia un esame di coscienza per migliorare, soprattutto nei riguardi delle donne". Una 'rivoluzione' nel linguaggio e non solo. Dopo la 'panchina rossa tra i viali cheha attraversato tante volte, l'Ateneo pochi giorni fa ha istituito un premio diper le studentesse in Ingegneria biomedica che porta il suo nome. Il titoloè un omaggio a una ragazza che, a poche ore dmorte per mano dell'ex fidanzato e compagno di studio, aveva mandato una mailsua relatrice Silvia Todoros, docente di Meccanica dei materiali, che non ha dubbi: "Aveva fatto una tesi sicuramente da pieni voti". — [email protected] (Web Info)