Laurea alla memoria di Giulia | il padre | Non riesco a essere felice

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si è tenuto oggi, alle ore 11,00 e nell'Aula Magna di Palazzo del Bo, il conferimento dellain Ingegneria biomedica aCecchettin, studentessa dell'Università di Padova vittima di femminicidio pochi giorni prima della discussione di tesi.cerimonia, aperta dai saluti della rettrice, Daniela Mapelli, presenti il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, e i familiari della 22enne, ai quali è stato consegnato il diploma di. LaCecchettin "è meritatissima e dovuta. È un atto dovuto, è proprio così". Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante la cerimonia di conferimento in corso ...

In un toccante tributo alla memoria di Giulia Cecchettin , la 22enne di Vigonovo tragicamente scomparsa l'11 novembre scorso, l'università di Padova ...

Giulia Cecchettin si laurea. L'università di Padova omaggia la 22enne e consegna alla sua famiglia la laurea che la studentessa di Ingegneria biomedica ha conquistata fino in fondo, ma ... Milano, 2 feb. (LaPresse) - Un lungo applauso, accompagnato da una ovazione, ha acocmpagnato il conferimento della laurea alla memoria a Giulia Cecchettin, da ...