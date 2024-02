Laurea alla memoria di Giulia Cecchettin | il commovente discorso della sorella Elena | “Sono fiera di te” | VIDEO

(Di venerdì 2 febbraio 2024), ilNella mattinata di oggi, venerdì 2 febbraio, l’Università di Padova ha conferito lain Ingegneria biomedica a, la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta: nel corsocerimoniaintervenuti, tra gli altri, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il papàragazza, Gino, e la. Proprio quest’ultima ha pronunciato un breve ma intensoche ha commosso la platea e che in breve tempo è diventato virale sui ...

"Non riesco a essere felice: mi sono chiesto spesso se avesse senso e a cosa potesse servire una cerimonia per la laurea postuma. La risposta viene ... (liberoquotidiano)

Giulia Cecchettin , l’Università di Padova ha consegna to la laurea alla famiglia in memoria della giovane uccisa: il toccante discorso di papà Gino e ... (cityrumors)

Riccardo Scamarcio, attore pugliese di fama internazionale, incontrerà e dialogherà con gli studenti del corso di laurea di “Cinema e ...Roma, 2 feb – L'Università di Padova ha conferito la laurea alla memoria in ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, uccisa a coltellate l'11 novembre scorso dall'ex fidanzato, pochi giorni prima del ...Come risparmiare sul riscaldamento: prendi spunto dai suggerimenti per risparmiare sui costi in bolletta senza rinunciare alla qualità della vita.