Laura Freddi racconta l' addio a Paolo Bonolis | «Avevo voglia di famiglia | lui no Così me ne andai»

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 sabato e domenica a partire dalle 16.30 e ... (ilcorrieredellacitta)

''L'amore era veramente forte, ma lo misi di fronte a un bivio'': Laura Freddi rivela il motivo per cui lasciò Paolo Bonolis dopo 5 anni ...«Lo misi davanti a un bivio. Io ero giovane ma avevo voglia di famiglia. Lui no, aveva due figli in America. Non ci siamo incontrati con i tempi» ...La showgirl, ospite di Monica Setta a “Storie di Donne al Bivio”, ha ripercorso la sua storia d'amore con il conduttore raccontando i motivi che portarono alla loro separazione ...