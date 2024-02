L’Atletico Castegnato vede la salvezza Anche il Breno spera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(Brescia)intrala, ilribadisce di voler lottare sino alla fine. In estrema sintesi sono queste le note salienti che accompagnano le due bresciane del girone C di serie D dopo i risultati della ventunesima giornata. Particolarmente importante è il momento che stanno vivendo i nerazzurri di Ivan Guerra. In effetti i franciacortini, dopo aver perso alla prima di ritorno il derby con i granata, hanno inanellato tre vittorie di fila, una striscia positiva che ha fatto risalire Rusconi e compagni all’ultimo posto dei play out ad una sola lunghezza di ritardo da un trio composto da Chions, Monte Prodeco e Montecchio Maggiore. La matricolanon solo è pienamente rientrata in corsa per la...