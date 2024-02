Latina | ragazzina confessa lo stupro subito dal compagno di scuola nel tema su Giulia Cecchettin

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una studentessa di 16 anni di un liceo a sud dihato loda undiin unsu, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023. Nel, la studentessa dihato di sentirsi proprio come, perché anche nel suo caso il suo ex fidanzato, undi, la stava perseguitando dopo che lei aveva interrotto la relazione a ottobre. Grazie a quelil corpo insegnanti ha capito la gravità della situazione e ha parlato della cosa con la ragazza, approfondendo le ricerche e scoprendo che il ...

