Latina | lo stupro scoperto in classe grazie al tema su Giulia Cecchettin

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una ragazza di 16 anni, studentessa in un liceo a sud di, ha raccontato in unindi sentirsi come. Ovvero la ragazza vittima di femminicidio ad opera del suo fidanzato Filippo Turetta. Anche il suo carnefice era il ragazzo con cui aveva una relazione. Che si era interrotta a ottobre, ma lui adesso la stava perseguitando. Il compito inha così reso improvvisamente partecipi della situazione della ragazza la famiglia e il corpo insegnanti. Anche del fatto che il ragazzo, che non aveva accettato la fine della relazione, l’aveva costretta a un rapporto sessuale. Ma anche che controllava i suoi movimenti e la perseguitava su Whatsapp. Il video sul telefonino A quel punto, racconta oggi Il Messaggero, i docenti si sono attivati e hanno ...

La ragazza di Latina ha trovato il coraggio di scrivere tutto in quel compito in classe. Ora il suo fidanzato ha l'obbligo di dimora in casa ...