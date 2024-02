Latina-Giugliano oggi in tv | canale | orario e streaming Serie C 2023 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Alle 20:45 di venerdì 2 febbraioscenderanno in campo in occasione della ventiquattresima giornata del girone C di. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport (259), oltre che insulla piattaforma Sky Go e NOW. Le due squadre sono vicine in classifica, rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto, con un solo punto di differenza. “Ilè una squadra che storicamente sta facendo bene – le parole del tecnico degli ospiti, Valerio Bertotto -. Fontana ha idee, e lavora con un gruppo coeso da anni. Noi siamo desiderosi di dare continuità, dobbiamo riuscire a concretizzare quello che creiamo e fare meno errori decisivi che possano incidere in negativo. Bisogna essere ...

