Latina Ex-professore di religione accusato di violenza sessuale | udienza preliminare rinviata

(Di venerdì 2 febbraio 2024)– Per un vizio di notifica ha conosciuto un rinvio al 29 febbraio l’che, in programma giovedì mattina davanti il Gup del Tribunale diLaura Morselli, avrebbe dovuto decidere il destino processuale del 50enne ex diacono ed insegnante didiai danni di cinque ex suoi alunni L'articolo Temporeale Quotidiano.

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Un giorno speciale, oggi, per la signora Enzamaria Gatto che ha compiuto 100 anni . Tanto speciale che per renderle ... (dayitalianews)

Arriva in tribunale il caso di dell'ex insegnante di religione arrestato per abusi sessuali su minorenni a Latina. Alessandro Frateschi, 50 anni di Terracina, non si è ...Dopo l’udienza preliminare del Tribunale di Latina per Alessandro Frateschi, il 49enne professore di religione originario di Terracina accusato di abusi sessuale sui minori, le parti si aggiorneranno ...LATINA – Tutto rinviato al 29 febbraio per il processo al prof di religione di Terracina accusato di aver abusato sessualmente di minorenni. I ragazzi, oggi parte lesa, erano in Tribunale a Latina acc ...