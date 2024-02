Latina | 16enne rivela lo stupro subito dal compagno di scuola nel tema su Giulia Cecchettin

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Una studentessa di 16 anni di un liceo a sud diha confessato loda undiin unsu, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta l’11 novembre 2023. Nel, la studentessa diha confessato di sentirsi proprio come, perché anche nel suo caso il suo ex fidanzato, undi, la stava perseguitando dopo che lei aveva interrotto la relazione a ottobre. Grazie a quelil corpo insegnanti ha capito la gravità della situazione e ha parlato della cosa con la ragazza, approfondendo le ricerche e scoprendo che il ragazzo non solo non accettava la ...