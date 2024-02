Latina | 16enne denuncia ex con tema su Giulia Cecchettin

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il caso, anche al giorno d’oggi, ha lasciato tantissimi strascichi in tutta Italia. Proprio per questo, unadi, che frequenta un istituto professionale, ha trovato il coraggio dire di essere stata costretta dall’ex ad avere rapporti sessuali. Lo ha fatto in undedicato proprio alla ragazza oggetto di femminicidio lo scorso 11 Novembre. Ora, il giovane, suo coetaneo, è stato sottoposto alla misura di obbligo di dimora ed è accusato di violenza sessuale e atti persecutori. Ad avvertire della situazione, è stata la professoressa d’italiano della ragazza, che ha avvertito la dirigente scolastica, che a sua volta ha avvertito la psicologa dell’istituto insieme ai genitori che hanno allertato i Carabinieri. Il caso relativo a ...