Lascia Ferrara a titolo definitivo Simonetta | approdato a Cagliari Ufficiale la firma di Petrovic Parravicini al Genoa | torna Nador

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Come previsto, la Spal ha perfezionato l’ingaggio di Tomiin prestito con diritto di riscatto dal Trento. Dopo Massimo Zilli quindi arriva in biancazzurro un altro centravanti di peso regalando a mister Colucci soluzioni offensive che finora non aveva avuto. Si tratta di un attaccante croato classe 1999 sbocciato negli ultimi 12 mesi nel Trento, con cui ha realizzato 11 reti in campionato (serie C, girone A) distribuite tra la seconda parte della stagione 2022-23 e la prima parte di quella in corso. Ma la Spal non ha cambiato volto soltanto nella batteria delle punte, che escludendo Fabio Maistro è composta da ben 10 giocatori per tre posti. In linea mediana è arrivato Marcel Buchel (era svincolato) e se n’è andato Fabio(classe 2005), in prestito al. Il suo posto sarà preso da Steven ...