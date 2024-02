L’appello della tifoseria | | Tutti allo stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ascoli-Südtirol non sarà la partitavita, ma sicuramente metterà sul piatto una ghiotta occasione per lasciare la zona di classifica che scotta. Ottenuti a Como, con merito, tre punti di vitale importanza, la formazione di Castori ora tornerà a farsi forte tra le mura amiche per provare a battere gli altoatesini. Successo che agevolerebbe il tanto sospirato sorpasso. Proprio i biancorossi precedono di sole due lunghezze. In vista del match in programma domenica (avvio ore 16.15), la società ha deciso di abbassare a 10 euro la tariffa intero per il settore curva nord al fine di favorire un’affluenza maggiore. Sarà fondamentale il ruolodel Picchio che ancora una volta cercherà di spingere i propri beniamini verso quello che potrebbe essere un momento nevralgicocorsa verso il mantenimento ...