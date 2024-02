Lampedusa | naufragio di migranti | continuano le ricerche in mare

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 Ieri (1 febbraio) sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 4 sbarchi, fra i quali quello dei 49 naufraghi salvati dalla guardia costiera dopo che un barchino di 8 metri è affondato. Vanno avanti intanto le, nell’area del, degli eventuali superstiti. Saranno trasferiti oggi, (2 febbraio) 350 dei 500 ospiti dell’hotspost dell’isola. Sono 350, sui 500 presenti all’hotspot, iche lasceranno. A disporre il trasferimento è stata la prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale. In mattinata verranno spostati in 180 con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, nel pomeriggio saranno invece 170 iche verranno trasferiti con volo Oim.

