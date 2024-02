“L’amore è rispetto e cura” | a Curno fiaccolata per ricordare Marisa Sartori | uccisa dal marito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024). A cinque anni dalla tragica morte, l’amministrazione comunale diha organizzato per la serata di venerdì (2 febbraio) una veglia per, la 25ennela sera del 2 febbraio 2019 da Ezzedine Arjoun, quelviolento da cui aveva deciso di divorziare. L’appuntamento è alle 18,30 di fronte all’abitazione dove la ragazza viveva con i genitori e la sorella Deborha e dove venne ammazzata a coltellate in garage, al civico 23 di via IV novembre a. L’evento è stato promosso con una locandina in cui appare la foto della 25enne accompagnata dalle parole dell’opera “Canzone per un’amica” di Francesco Guccini: “Voglio però ricordarti com’eri pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti che come ...