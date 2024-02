Lambo è pronta L’intera gamma sarà elettrificata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Francesco Fornirghini entra nell’eracon la lancia in resta, forte di risultati formidabili. Stephan Winkelmann, Presidente e CEO della Casa di Sant’Agata Bolognese, racconta il presente e il futuro, prossimo e remoto, del marchio. "Il 2023 è terminato nel migliore dei modi, per la prima volta l’azienda ha superato le 10.000 vetture consegnate. Il nostro portafoglio ordini è di 24 mesi, fino a oltre il 2025. Da questo punto di vista non registriamo debolezze. Il mercato italiano risulta il settimo al mondo: è cresciuto molto bene".rghini darà il primo Costruttore di supercar ad avere tutta la. "La Revuelto, primarghini ibridizzata, con i suoi 1.015 cavali, nel 2023 ha rappresentato l’inizio del nostro piano Cor Tauri - prosegue ...