Ladri in azione a Latina | furti in farmacia e supermercati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 – Nel corso della mattinata del 1 febbraio 2024, i carabinieri dipendenti N.O.R. – Sezione radiomobile, unitamente ai militari dipendenti della StCarabinieri di Borgo Podgora, traevano in arresto per il reato di furto aggravato in concorso 4 cittadini rumenti di cui 3 donne rispettivamente classe 88, 98 e 2000 e un uomo classe 88 tutti disoccupati econ precedent di polizia. I predetti, tutti domiciliati a Roma presso un noto campo nomadi, dopo essere entrati all’interno di una, asportavano prodotti cosmetici per il valore di euro 914,00. Successivamente si recavano all’interno di un vicino supermercato ove asportavano vari prodotti (miele, shampoo e deodoranti) per un valore di euro 408,00 ed infine presso un altro supermercato delle vicinanze questa volta asportando generi alimentary per un ...