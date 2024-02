L’abbraccio e il perdono Monsignor Ghirelli | | L’umanità del Papa ci ha commosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ilcome massima espressione della bontà. Ed il bello per avvicinare l’Uomo a Dio. E che sia anche la comunità reggiana a contribuire affinché questo si realizzi, è un valore aggiunto. A partire da chi aiuta a ispirarlo:Tizianopresule reggiano e attuale canonico della basilica di San Pietro. In questo ruolo ha organizzato l’incontro di mercoledi tra il Santo Padre e i volontari di Reggio Ricama, che hanno realizzato la "Tovaglia del" (che il 22 febbraio verrà posta nella basilica sotto la Cattedra di San Pietro). Assieme ad essi erano presenti i familiari di Juana Cecilia Hazana, vittima del femminicidio che sconvolse la nostra città a fine 2021, e Emanuele Iori, travolto in scooter da un 20enne ubriaco, lo scorso ottobre. Che il valore dello hanno ...