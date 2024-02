La zona d’interesse per l’Oscar | sei film tra nuove uscite e anteprime in sala

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Con le nomination pronte iniziamo ad esser inOscar. E proprio La, di produzione anglo-polacca ma diretto dal londinese Jonathan Glazer ne ha totalizzate ben 5. La cinema company A24 destabilizza proprio con i suoi, in un modo o nell’altro ci fa tremare sempre la terra sotto le suole delle nostre certezze. The Whale, Everything Everywhere e ora questodi negazione visiva al limite del conato contro la più riprovevole delle quotidianità. Impossibile sospendere il giudizio verso quelle atrocità che Glazer, appunto, nega ai nostri occhi. La trama: mentre la famiglia di un comandante nazista vive nella sua grande villa bucolica ai bordi di un lager, al di là solo echi lontani di spari, grida e cani. Continui. L’Olocausto resta dietro un muro mentre i primi piani su questi ...