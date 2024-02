La vera storia del primo IP oscurato grazie a Piracy Shield

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È stata rinominata la “piattaforma anti-pezzotto“, ovvero quel sistema che – sotto l’egida di Agcom – dovrebbe permettere di intercettare e oscurare (nel giro di 30 minuti) quei siti che consentono agli utenti di guardare una partita (ma anche un film o una serie tv) senza pagare l’abbonamento a quei servizi OTT che detengono i diritti di un determinato evento. E da giovedì 1 febbraio, questa soluzione è diventata attiva in tutta Italia. In attesa di sapere se e come funzionerà (oltretutto c’è stato anche un aumento delle pene, anche nei confronti degli utilizzatori), con la prossima giornata del campionato di Serie A alle porte, nella giornata di ieri si è parlato di quello che sembrava poter essere un incredibile errore generato dall’intervento del cosiddetto ““. Le cose, però, non sono andate così. LEGGI ANCHE > È entrata in funzione ...