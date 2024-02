La Ue piega Orban sugli aiuti all' Ucraina | trattativa lunghissima di Meloni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L'Ue ha evitato ancora una volta una pericolosa spaccatura. Una divisione che in un momento delicato come questo avrebbe significato mettere a rischio l'esistenza stessa dell'Unione. Il Consiglio europeo straordinario ha trovato ieri l'accordo sulla revisione del bilancio pluriennale 2021-2027, con i 50 miliardi dinecessari per la sopravvivenza dell'. E buona parte dei meriti di questo accordo vanno proprio a Giorgiache ha tenuto i fili di un lunghissimo vertice notturno appena arrivato mercoledì sera a Bruxelles con Viktor. Il premier ungherese infatti ha tenuto tutti col fiato sospeso per un mese e mezzo dall'ultimo vertice di dicembre, minacciando il suo veto fino all'ultimo. Poi ha dovuto capitolare dando il via libera ai fondi per Kiev. L'intesa complessiva è stata raggiunta grazie agli ...

«Ho lavorato con il premier ungherese per non dividere l’Ue» ha rivendicato Meloni, ma la contropartita sarà chiara solo nei prossimi giorni ...A qualcosa è forse servita anche la minaccia di “stritolare l’economia ungherese” consegnata via Financial Times la settimana scorsa, arma finale da usare nel caso Orbán non si fosse piegato. Ma è ...Crisi Ucraina (Internazionale) Serve un pre-vertice per convincere il leader dell’Ungheria, che voleva un veto ripetuto ogni anno. Ma alla fine vota come tutti i 27. Sono 33 miliardi di prestiti e 17 ...Carne coltivata, la Ue blocca il ddl Lollobrigida che la voleva bloccare. Possibile che il Governo italiano abbia sempre torto qualcuno ha mai guardato dentro i giochi di interessi nella burocrazia ...L’attesa del Consiglio europeo di Bruxelles era stata accompagnata da un sentore di battaglia per piegare la resistenza dell’Ungheria di Orbán nei confronti del piano di aiuti finanziari all’Ucraina.