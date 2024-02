La trattativa sul caso Salis Meloni in pressing su Orban | Processo giusto e rapido | dignità umana da tutelare

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per Ilariaresta perigliosa la strada che porta alla concessione di arresti domiciliari in Ungheria, che poi potrebbero auspicabilmente essere convertiti in arresti domiciliari in Italia. La sua difesa ha già presentato la richiesta tre volte e tre volte è stata respinta. A giorni sarà presentata una quarta volta, ma le aspettative sono basse. Più probabile che si ottenga un abbreviamento dei tempi del: a oggi la prossima udienza è prevista a maggio, potrebbe essere anticipata a fine marzo, forse anche prima indi patteggiamento (quindi di ammissione di responsabilità, che al momento non è certo la linea della difesa) fanno sapere fonti ungheresi. In ogni, con una condanna potrebbe essere consentita l’esecuzione della pena in Italia. Da notare che dopo l’udienza di lunedì, Ilaria ...

