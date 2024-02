La storia di Matteo | dopo aver scoperto il cancro conservò i gameti Ora che è morto la famiglia e la fidanzata li rivogliono | ma l’Asl non cede

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024)die unaveva congelato i suoie in un testamento olografo aveva dichiarato di volerli lasciare in eredità alla. Ora, in seguito alla sua morte, i familiari e la suavogliono entrare in possesso dei, madi Careggi (Firenze) glielo nega. Ci sono, infatti, una serie di controversie legali riguardo alla consegna dei campioni. Nel 2021 il Tribunale di Firenze dichiarò che «la sottoscrizione, da parte del depositante (, ndr), del modulo del consenso informato, all’atto del deposito didi crioconservazione non consente, in caso di decesso, la consegna dei campioni medesimi ad altri, ...