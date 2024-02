La sinistra Ue si attacca all' algoritmo | foto fake per attaccare Meloni sulla Rai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Giorgiainviata del Tg, alle prese con le previsioni del meteo, sul set della soap opera Un posto al sole, in un dibattito tv contro se stessa, mentre canta a The Voice in stile Lady Gaga. E ancora anchorwoman impegnata a diffondere le ultime "breakingnews". Vi starete chiedendo: cos'è questa roba? E l'ultima trovata dellaeuropea:re la premier italiana conrealistiche generate dall'Intelligenza artificiale. Siamo nella fanta-politica, ben oltre i confini della realtà e della normale dialettica politica. A rivendicare, e anche con soddisfazione, l'uscita sono i Socialisti e Democratici, il gruppo dei progressisti nel Parlamento europeo, che in un post social hanno diffuso le false(su cui è tuttavia indicato "immagini generate dall'AI") che ...