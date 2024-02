La sentenza è UFFICIALE | sei mesi di squalifica

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Maxi stangata, non solo laper i prossimi sei. Inibizione e turni di stop, ecco cos’è successo Non si arrestano gli episodi di violenza sui campi di calcio, in particolare nei campionati di provincia ma anche nei settori giovanili. Ha dell’incredibile, infatti, quanto successo nel weekend in un campionato Under 17. Il Lanciotto Campi è uscito vincente dalla sfida contro il Floriagafir Bellariva, ma per la squadra sono arrivate sanzioni pesantissime da parte del Giudice Sportivo. Sono ben quattro i giovani calciatori fermati, uno dei quali con seidi, oltre all’inibizione di un dirigente della società. Il provvedimento più pesante ha riguardato un giocatore, che è statoto fino al prossimo 31 luglio. Come riportato dal Giudice ...