La ' Sempre Avanti Juventus' compie 120 anni e festeggia il compleanno a Palazzo Vecchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2024 - La '120ilnella Sala d’Arme di. La cerimonia ieri pomeriggio alla presenza dell'assessore Cosimo Guccione e del presidente della storica società di San Frediano, Filippo Pananti. Con loro erano presenti il presidente regionale del Coni Simone Cardullo e Fabio Calderelli, vicepresidente regionale della Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam). Attualmente la società è articolata in due sezioni, lotta e ginnastica, affiliate alla Fijlkam e alla Federazione ginnastica d’Italia (Fgi). "re il 120° anno di attività significa aver lavorato bene, con passione vera per lo sport e per i ...