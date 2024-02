La sannita ‘Playtoy Orchestra’ protagonista a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHanno all’attivo diverse tourneè in tutto il mondo. Da mesi, spopolano sul webe e sui social anche grazie alla partecipazione alle audizioni dello show inglese “Britain’s Got Talent”. Il video del loro medley a cavallo tra le arie d’opera più celebri e le incursioni nei classici del pop come Bohemian Rapsody dei Queen, ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni. Il pubblico li ha potuti apprezzare di frequente sulla RAI: da Uno Mattina, I Fatti Vostri, Telethon e Radio rai. Si tratta della, la prima band che, dal 2001, suona esclusivamente strumenti giocattolo e a breve diventerà FantaOrchestra presentando, durante l’edizionedel Festival più amato d’Italia, il suo volto più pop. Come? Attraverso duetti irriverenti e gustosi ...