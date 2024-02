La Roma contro la Superlega | il nuovo comunicato dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lacontinua a ribadire il no alla, attraverso unufficiale di smentita dopo le ultime voci rimbalzate sulla stampa nazionale e internazionale. "Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della, l'ASconferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta", si legge sul sito del club. "Il Club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l'ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa".