La rivoluzione silenziosa dei Friedkin | il cambio di filosofia nella Roma è netto Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Aè cambiata la musica. Se n’è accorto anche ilche, dopo la chiusura del mercato, analizza i grandi e silenziosi cambiamenti dellaoperati dai. La scelta di far fuori uno come Mourinho è al limite tra la follia e il genio, così come quella di scegliere De Rossi. Una volto tolto di mezzo il personaggio ingombrante, anche il mercato del club è cambiato. Per non parlare poi della comunicazione: zero polemiche e testa solo sulla palla e sul campo. Insomma, come la definisce il quotidiano, “unae allo stesso tempo rumorosa“. Ail tempo ormai si misura in “avanti Mourinho” e “dopo Mourinho” Per il, il d.M (dopo Mourinho) è totalmente diverso dal passato. Non meglio o peggio, semplicemente ...