La ricetta Cna per Bellocchi | Un piano di potenziamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Unparticolareggiato per l’area industriale diche ha 130 aziende, 6.520 dipendenti e 15mila veicoli che entrano ed escono ogni giorno". La proposta è di Cna Fano che chiede investimenti, infrastrutture viarie, ma anche piste ciclabili e pedonali. "Ilparticolareggiato – secondo Cna – dovrà preveda il futuro assetto urbano dell’area e per la creazione delle infrastrutture necessarie. Come? Attraverso la costituzione di un Consorzio o rete tra imprese che veda protagonista l’Amministrazione comunale (direttamente o attraverso le partecipate), che sia in grado di predisporre interventi e investimenti per il miglioramento delle strade di collegamento; ildella banda larga; la riqualificazione urbana; il miglioramento dell’illuminazione pubblica e degli spazi verdi". Per Cna, inoltre, ...