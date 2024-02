La protesta dei trattori al Pirellone Presidio e clacson per dire no alla Ue

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un corteo lungo la Binasca, ma anche la marcia deisulla via Emilia e l’arrivo di una delegazione di manifestanti davantisede di Regione Lombardia. È stata intensa la terza giornata di presìdio organizzata a Melegnano da Riscatto Agricolo, movimento attorno al quale si sono radunate centinaia di agricoltori. Da martedì 30 gennaio manifestanti in arrivo da tutta la Lombardia si avvicendano in un sit-in permanente nelle aree verdi accanto al casello autostradale dell’A1 eprovinciale Melegnano-Binasco, con l’obiettivo di chiedere alle istituzioni condizioni di lavoro più dignitose e meno penalizzanti. Iniziata con la mungitura della mucca Ercolina, testimonial della, la giornata di ieri è proseguita, in mattinata, con un corteo dilungo la Binasca, dove i mezzi ...

La Corea del Nord ha lanciato stamattina diversi missili da crociera verso il Mar Giallo, ha annunciato oggi l'esercito sudcoreano. "I militari hanno rilevato diversi missili non identificati intorno ...Continua la protesta dei genitori che sono arrivati a bloccare l’inizio dei lavori all’Alba Serena. Silvetti prova a mediare: "Riceverò una delegazione". Oggi pomeriggio assemblea aperta.Pisa, continua il presidio degli agricoltori nel parcheggio della Decathlon. "Non è una fiera agricola, capiamo il disagio ma abbiamo le nostre ragioni" ...Tre giorni di sciopero per il settore penale, dal 7 al 9 febbraio: questo quanto deliberato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane per protestare contro il pacchetto sicurezza del ...Giovedì, gli agricoltori della Vallata si riuniranno con i loro trattori per protestare contro le politiche agricole dell'Europa e i costi eccessivi dei prodotti agricoli.