La protesta dei trattori adesso punta all’Ucraina

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ieri sera partecipavo ad un talk show e c’erano gli agricoltori in rivolta. Perché stanno arrivando anche da noi. Gli agricoltori hanno sempre questa cosa dei sempliciotti, questa catena di pregiudizio che si trascinano appresso, fanno rima con bifolchi, invece alle volte dicono cose più interessanti di altri, perfino commoventi. Uno: “Datemi pure del matto, ma io con la terra ci parlo. La guardo, la studio, la respiro, vedo i suoi progressi e sono felice”. “È una vita da bestia ma per me è l’unica. Non è un mestiere questo. È la mia vita e me la portano via. Lasciatemi alla mia vita vi prego”. “Noi abbiamo lavorato, abbiamo vissuto bene per trenta, quarant’anni: il direttore di banca era mio fratello, fratello di impegno, di fatica, lui sapeva che la terra non è solo terra perché dalla terra, come me, era nato e mi diceva: c’è questa cosa, c’è quest’altra, vediamo che posso fare, che ...