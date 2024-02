La Polizia di Fondi incontra gli studenti per promuovere la legalità

Il nome di William Poromaa è ben conosciuto dagli appassionati di sport invernali. Si tratta di una delle nuove leve più interessanti in assoluto ... (oasport)

Fondi , tentavano di adescare clienti per prestazioni sessuali . Emesso foglio di via obbligatorio nei confronti di due donne. Fondi , aggredì ragazzo ... (ilcorrieredellacitta)

Maurizio Gasparri in un’intervista a ‘Libero’ si sofferma sulla decisione di dare maggiori fondi alla polizia: “Finalmente l’obiettivo è stato ... (notizie)

Manovra - il governo dà più soldi a polizia e forza armate tagliando i fondi per l’accoglienza ai migranti

Un taglio di 15 milioni l’anno, per tre anni, ai fondi per l’accoglienza dei migranti e dei minori stranieri non accompagnati. E un dimezzamento del ... (ilfattoquotidiano)