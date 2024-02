“La Piana | camera a gas Fermiamo gli assi viari“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Aria malata? Stop. E’ l’equazione di Eugenio Baronti (Sinistra Italiana Circolo Lucca e) che chiede appunto di cancellare il progetto di una nuova viabilità. “Ladi Lucca, e nello specifico Capannori, detiene il non invidiabile record nazionale di inquinamento da polveri sottili – premette Baronti –. In questi giorni, siamo in piena emergenza, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Nel 2021, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), i morti per polveri sottili in Italia sono stati 48.800. Dai dati ARPAT, a Capannori, si verificano episodi acuti di inquinamento e gli sforamenti dei limiti di legge sono ormai frequentissimi. Gli amministratori della, obbligati a prendere un qualche provvedimento, prima di tutto per salvaguardare sé stessi da eventuali denunce per ...