La peste suina torna a colpire Saliti a 44 i cinghiali infetti | Non si è fatto abbastanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ventiquattropositivi allaafricana trovati morti negli ultimi giorni che fanno salire il numero complessivo a 44. Secondo gli esperti in provincia il virus avrebbe raggiunto il picco di massima diffusione e dovrebbe iniziare la discesa. Ma l’allarme è molto alto soprattutto in due aree come quella di Ponte Nizza e della compresa tra Varzi e Montesegale, in Oltrepò, dove l’estate scorsa erano state trovate le prime carcasse infette e del parco del Ticino. Nei giorni scorsi sono stati 14 gli ungulati risultati positivi alle analisi dell’istituto Zooprofilattico di Perugia che alcuni cacciatori hanno scoperto in una zona di rifugio sulle colline, mentre a Torre d’Isola si sarebbero trovati altri 10 capi. Il contagio quindi si starebbe diffondendo molto rapidamente tra gli ungulati che, come noto, sono il peggior ...