La Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa | Osimhen resta lì almeno fino al 7 febbraio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Labatte l’Angola ai quarti di finale della. Ci arriva grazie al gol di Lookman al 41?. In rete anche Victoral 75?, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. L’attaccante del Napoli sul finale è uscito in barella, destando preoccupazione. Poi è rientrato per continuare a giocare. Lavola in, che si giocherà mercoledì 7non segna ma costruisce i gol per la(Corsport)non segna ma costruisce i gol per la. Lo scrive il Corriere dello Sport nella cronaca di-Camerun 2-0 ottavi di finale della. Partita decisa dalla doppietta dell’atalantino ...