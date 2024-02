La Nazionale italiana vola negli USA dopo 19 anni | in programma due amichevoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’Italia si prepara per l’attesissimo Europeo del 2024 e hato due partite importanti per la fase di avvicinamento alla competizione. LaUSA19(dal match contro l’Ecuador nel 2005) per affrontare due partite: Venezuela e Ecuador, due squadre in piena corsa per il prossimo Mondiale. Giovedì 21 marzo (alle 17 ora della Florida) al Drv Pnk Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, la squadra di Luciano Spalletti dovrà vedersela contro il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (alle 16 ora locale) la sfida all’Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey. Sarà il primo confronto della storia tra Italia e Venezuela. Sono 2 invece i precedenti con l’Ecuador: successo degli Azzurri ...