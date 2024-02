La moda sfila nelle serie tv

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Coco Chanel, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Gianni Versace. Le loro vite sono diventate il copione di nuovetelevisive e di film. Ecco dove trovarli. Parigi è occupata dai nazisti e in un bistrot Pierre Balmain e Christian Dior, entrambi designer per la maison Lelong, e Cristóbal Balenciaga, celebre couturier spagnolo che già da qualche anno ha portato la sua casa dinella Ville Lumière, si ritrovano a discutere animatamente se sia il caso di disegnare o meno abiti per le mogli degli adepti del Führer. Pochi chilometri più in là, Coco Chanel, la regina riconosciuta dello stile francese, è costretta suo malgrado a incontrare Heinrich Himmler che, nel celebrarla, desidera liberarla dai suoi soci ebrei e portare i suoi abiti a Berlino. In queste due scene di The New Look, latv in dieci episodi in uscita il 14 ...