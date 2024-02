La mamma | “La Asl ci renda lo sperma congelato di mio figlio morto | è ciò che mi resta di lui | la sua compagna pensa all’inseminazione all’estero senza violare la legge italiana”

All’ospedale Borea di Sanremo allestite due sale parto, una arredata per far sentire la neomamma come a casa. Dal Gaslini 6 pediatri ...Niente straordinari ai medici della Asl1, Berardinetti (Pd): "Fanno propaganda annunciando nuovi primari e poi non pagano gli straordinari" ...Un'infermiera in servizio nel centro di salute mentale di Gioia del Colle in provincia di Bari è stata aggredita nei giorni scorsi dalla mamma di un paziente in cura nella struttura.