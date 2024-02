La guerra che verrà

(Di venerdì 2 febbraio 2024) I vari governi tedesco, inglese, italiano, ecc., adesso dicono che, finita lain Ucraina, la Russia attaccherà la Nato. Ma è possibile? Mi sembra assurdo.Giulio Cadorevia email Gentile lettore, certo che è assurdo. Si figuri se i russi, che faticano a sottomettere l’Ucraina, si sognano di attaccare 31 Paesi contemporaneamente. È inconcepibile, demenziale. Eppure molti ci credono. È partita la grande operazione A&B, Armi e Business. Tradotto, l’Europa deve comprare armi, specie quelle americane che non valgono un fico secco (veda il mitico carrarmato Abrams, che si ferma appena c’è un centimetro di fango), però costano un occhio della testa. Tutti i capi delle colonie europee si sono subito messi in moto per eseguire i voleri d’oltreoceano. I più attivi sono inglesi e tedeschi. I primi sono i soliti servi. I secondi sono un caso psichiatrico. Scholz, l’uomo ...

di Stefano Briganti “L’ Ucraina è diventata il campo di battaglia per l’America e per il suo stesso futuro… per la nostra posizione difensiva e ... (ilfattoquotidiano)

I vari governi tedesco, inglese, italiano, ecc., adesso dicono che, finita la guerra in Ucraina, la Russia attaccherà la Nato. Ma è possibile Mi sembra ...Read more ...Via libera degli Stati Uniti a una serie di attacchi nella regione. Biden annuncia sanzioni contro le violenze dei coloni in Cisgiordania. Netanyahu critica: “Non servono provvedimenti drastici” ...Nel suggestivo panorama dell’animazione mondiale, Hayao Miyazaki, il maestro giapponese delle favole animate, è tornato ad incantare il pubblico con il suo ultimo capolavoro cinematografico, “Il ragaz ...Parla Nabil Abu Rudeineh, vicepremier e portavoce di Abu Mazen. Sferza Washington, apre a un Hamas “politico”. E ringrazia papa Francesco per le sue parole di pace ...Non siamo più da almeno un secolo un Paese agricolo. Già prima della Seconda Guerra mondiale l’incidenza del settore primario sulla ricchezza complessiva prodotta in Italia ...