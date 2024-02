La gamma Samsung Galaxy S24 è ora accessibile a livello globale

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La serieS24 è stata ufficialmente lanciata amondiale, suscitando un notevole interesse grazie alle sue innovative funzionalità basate suAI Dopo l’annuncio, le vendite in preordine della nuova serie hanno registrato un significativo aumento a due cifre rispetto al modello precedente. In particolare, il 65% dei consumatori ha optato per il modello premiumS24 Ultra, confermando il forte appeal dellapiù avanzata della serie. SerieS24: AI rivoluzionaria e colori esclusiviAI introduce innovazioni pratiche basate sull’Intelligenza Artificiale, trasformando il modo di comunicare, creare ed esplorare il mondo per gli utenti della serieS24. ...