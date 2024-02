La gaffe di Anna Falchi su Jannik Sinner | cosa ha detto?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sotto accusa il no dia Sanremo Tiene ancora banco la decisione didi non andare al Festival di Sanremo. A parlarne, alla Vita in Diretta, anche. «Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana perché il resto del mondo non è la stessa… Perché lui è italiano ed è un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia vincente, risulta poco empatico e freddo, proprio anche dal luogo dove arriva». Poi, erroneamente, ha aggiunto: «I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna». Evidentemente lanon è una grande fan del tennis o conoscitrice del circuito ATP. Circuito che tra tornei 500, Master e Challenger da gennaio a novembre non si ferma mai. L’errore di ...