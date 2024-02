La fede | il tempo | la morte | il genio di Michelangelo secondo Sgarbi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il ritorno di Vittorioalla Ripartenza 2024 non è passato sicuramente inosservato. Prima della straordinaria lecture su, il critico d’arte ha annunciato le dimissioni da sottosegretario alla Cultura con un colpo di teatro che ha lasciato di stucco anche Nicola Porro, deus ex machina della kermesse: “Io sono soloe non più un sottosegretario. Comunico ai giornalisti che mi dimetto con effetto immediato”. Dopo lo choc iniziale,ha incantato la platea del Centro congressi della Fondazione Cariplo con la sua riflessione artistica sul Buonarroti. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/-si-dimette.mp4 Con il libro “. Rumore e Paura” (La nave di Teseo),ha chiuso la trilogia del Rinascimento dopo ...