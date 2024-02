La Carta dei toponimi storici di Calci a disposizione per contributi dei cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024)2 febbraio 2024- Via Erbosa, Ponte dello Zucchini, Panperduto e il Canniccio di Riseccoli, sono solo alcuni dei circa cento antichidel territorio dipreziosamente ricordati, raccolti e messi su mappa da Ferruccio Bertolini, Fabio Casella e Renzo Zucchini. Il certosino lavoro, nato su iniziativa dell’associazione Compagnia die la collaborazione dell’amministrazione comunale, ha così permesso di realizzare una “della Toponomastica storica del Comune di“ che, per volontà della Compagnia e degli stessi estensori, sarà ceduta gratuitamente al Comune affinché possa diventare “patrimonio culturale immateriale della comunità”.L’attuale versione dellafu presentata pubblicamente a Settembre 2023, in occasione del ventennale della ...