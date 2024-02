La capolista Civitanovese Indisponibile Bagnolo | Domizi ha recuperato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un nuovo infortunio e un rientro in casa. A fermarsi in vista del match di domenica contro l’Azzurra Colli, è il trequartista Andrea, che ha rimediato una forte contusione nel derby contro la Maceratese. In mediana torna Jacopo(nella foto), in questi giorni allenatosi regolarmente, mentre salterà il confronto il difensore Marco Passalacqua, squalificato. Restano out Andrea De Vito (difensore), Ivan Visciano (centrocampista) e il capitano Michele Paolucci (attaccante), che lunedì scorso si è sottoposto all’operazione al crociato. Intanto, il club attende di poter aggregare al gruppo il neo centravanti Guido Verini, ma difficilmente il transfer dall’Argentina arriverà prima della sfida contro i piceni, "quando – precisa il vice allenatore Roberto Cottone – dovremo essere più determinati e cattivi, senza ...