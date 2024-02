La Candelora | una festa tra sacro e profano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 2 Febbraio 2024 – La, che si celebra il 2 febbraio, è unaricca di significati sia religiosi che profani. In questa giornata, la Chiesa cattolica celebra la Presentazione di Gesù al Tempio, avvenuta 40 giorni dopo la sua nascita. Le origini dellaLaha origini antiche. La tradizione di benedire le candele in questa giornata risale al V secolo, quando papa Gelasio I sostituì lapagana dei Lupercali con unacristiana. Le candele benedette, simbolo della luce di Cristo, venivano poi portate in processione, illuminando le strade e le case. I proverbi dellaAllasono legati molti proverbi, che riflettono la tradizione popolare e l’incertezza del tempo in questo periodo dell’anno. Tra i più noti ...