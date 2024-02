La Candelora tra religione e tradizioni moderne

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La, celebrazione religiosa che cade il 2 febbraio di ogni anno, porta con sé una ricca storia e una serie di significati che attraversano secoli di tradizione e spiritualità. Il significato storico-religioso dellaLaha le sue radici nel calendario liturgico della Chiesa cattolica e, in particolare, nella presentazione di Gesù al tempio e la purificazione della Vergine Maria, secondo la tradizione cristiana. Questo evento è descritto nel Vangelo di Luca, e la festa ha assunto importanza come una celebrazione di luce, segnando la presentazione di Gesù, la “luce del mondo”, nel Tempio. La benedizione delle candele durante la messa, da cui il nome “”, simboleggia la luce di Cristo che illumina le tenebre del mondo. In alcune culture, lasegna anche il ...