La caccia uccide anche gli umani | 12 morti e 56 feriti nella stagione venatoria appena conclusa L’Oipa | “E’ un problema di sicurezza pubblica”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Lacausa ogni anno, spesso nontori, colpevoli solo di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, per esempio in un bosco facendo una passeggiata. Basti pensare che,, secondo i dati dell’Associazione vittime della(Avc), si sono registrati, 12e 56. Lagli: “Governo e Parlamento debbono valutare seriamente le conseguenze dell’attivitàsulla” Lo rende noto l’Organizzazione internazionale per la ...

Una lite per soldi termina con un omicidio in un' officina della provincia di Milano: 47enne uccide il collega a colpi di cacciavite dopo un alterco (ilgiornale)

Dal processo a loro carico in Uk, è emerso che i due ragazzi erano ossessionati dalla violenza, dalla tortura e dalla morte e che avevano già ...La caccia causa ogni anno morti e feriti, spesso non cacciatori, colpevoli solo di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, per esempio in un bosco facendo una passeggiata. Nella stagione ...Il presidente americano Joe Biden è volato a Detroit, la capitale dell'auto in Michigan, per corteggiare le tute blu e incontrare Shawn Fain, il potente capo della United Auto Workers (Uaw), dopo il p ...