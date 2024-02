Kvaratskhelia pronto a risorgere | vede rosso con il Verona | i numeri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024)importanti per Kvichache proverà ad impressionare contro i gialloblu nella partita di domenica Il Napoli tornerà a giocare un incontro allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta dopo quasi un mese. L’ultima partita nello stadio di casa è stata quella del 13 gennaio in cui gli azzurri riuscirono ad imporsi nel derby della Campania contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. Lo stadio napoletano, che porta il nome del pibe de oro, durante questa stagione però non ha soddisfatto i tifosi. Quasi sempre presenti in tantissimi, con cifre spesso e volentieri vicine al sold out, i tifosi hanno visto pochi successi in casa durante questa stagi0ne. Dopo la vittoria con la Salernitana, c’è stata in mezzo la parentesi della Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita e poi il match dell’Olimpico con la Lazio. I partenopei torneranno ...